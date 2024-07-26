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"СЭ": воспитанник "Зенита" Игорь Дмитриев близок к переходу в "Спартак"

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Московский "Спартак" собирается осуществить переход нападающего Игоря Дмитриева.
Фото: официальный сайт РПЛ
20-летний форвард "Урала" Игорь Дмитриев близок к переходу в московский "Спартак". Как сообщает "СЭ", трансфер Дмитриева в стан красно-белых практически согласован.

Игорь Дмитриев является воспитанником "Зенита". "Урал" приобрел его летом 2023-го года из клуба "Ленинградец". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 170 тысяч евро.

Зенит Спартак Игорь Дмитриев Урал Российские трансферы
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