20-летний форвард "Урала" Игорь Дмитриев близок к переходу в московский "Спартак". Как сообщает "СЭ", трансфер Дмитриева в стан красно-белых практически согласован.
Игорь Дмитриев является воспитанником "Зенита". "Урал" приобрел его летом 2023-го года из клуба "Ленинградец". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 170 тысяч евро.
"СЭ": воспитанник "Зенита" Игорь Дмитриев близок к переходу в "Спартак"
Московский "Спартак" собирается осуществить переход нападающего Игоря Дмитриева.
Фото: официальный сайт РПЛ