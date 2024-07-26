"Не знаю, откуда у руководства "Спартака" такая вера в Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в "Спартак". Такими темпами "Спартак" рискует стать средним по уровню клубом", - заявила Смородская.
Экс-футболист миланского "Интера" и сборной Сербии Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" и подписал с красно-белыми контракт до лета 2026-го года. Ранее он возглавлял венгерский "Ференцварош", итальянскую "Сампдорию" и сербскую "Црвену Звезду".
В первом матче под руководством Станковича "Спартак" уступил "Оренбургу". Матч 1-го тура РПЛ завершился поражением красно-белых со счетом 0:2.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: не знаю, откуда такая вера в Станковича. "Спартак" рискует стать средним клубом
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о новом главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"