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Смородская: не знаю, откуда такая вера в Станковича. "Спартак" рискует стать средним клубом

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о новом главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Не знаю, откуда у руководства "Спартака" такая вера в Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в "Спартак". Такими темпами "Спартак" рискует стать средним по уровню клубом", - заявила Смородская.

Экс-футболист миланского "Интера" и сборной Сербии Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" и подписал с красно-белыми контракт до лета 2026-го года. Ранее он возглавлял венгерский "Ференцварош", итальянскую "Сампдорию" и сербскую "Црвену Звезду".

В первом матче под руководством Станковича "Спартак" уступил "Оренбургу". Матч 1-го тура РПЛ завершился поражением красно-белых со счетом 0:2.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Деян Станкович Спартак
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