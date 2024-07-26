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Салихова - о переходе Довбни в "Спартак": предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего

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Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход в стан красно-белых 37-летнего голкипера Александра Довбни.
Фото: "СЭ"
"Баженов мог бы выйти в качестве дядьки. И Ребров тоже третьим вратарем вполне в состоянии сыграть. Предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего", - цитирует Салихову Metaratings.

Ранее сегодня, 26 июля, московский "Спартак" официально объявил о подписании годичного контракта с 37-летним голкипером Александром Довбней.

Голкипер перебрался в столичный клуб в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он защищал ворота ярославского "Шинника", за который провел 33 матча и пропустил 37 мячей. Также в активе Довбни 11 "сухих" игр за команду из Ярославля.

Зарема Салихова Спартак Александр Довбня Роман Павлюченко Никита Баженов Артем Ребров
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