"Баженов мог бы выйти в качестве дядьки. И Ребров тоже третьим вратарем вполне в состоянии сыграть. Предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего", - цитирует Салихову Metaratings.
Ранее сегодня, 26 июля, московский "Спартак" официально объявил о подписании годичного контракта с 37-летним голкипером Александром Довбней.
Голкипер перебрался в столичный клуб в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он защищал ворота ярославского "Шинника", за который провел 33 матча и пропустил 37 мячей. Также в активе Довбни 11 "сухих" игр за команду из Ярославля.
Салихова - о переходе Довбни в "Спартак": предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход в стан красно-белых 37-летнего голкипера Александра Довбни.
Фото: "СЭ"