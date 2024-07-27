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Рахимов - о разгромном поражении от "Зенита": счет не по игре. Но это разница в классе

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4).
Фото: ФК "Пари НН"
- По самоотдаче и организации игры к команде претензий нет, но нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и медленно переходили из обороны в атаку. Но могу сказать, что счет не по игре. Но такое бывает. Это та самая разница в классе.

Сегодня, 27 июля, в Казани состоялся матч 2-го тура РПЛ между "Рубином" и действующим чемпионом страны "Зенитом". Встреча завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:4. На данный момент команда Рашида Рахимова с тремя набранными очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы примут дома подмосковные "Химки".

Источник: "Матч ТВ"

Рашид Рахимов Рубин Зенит
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