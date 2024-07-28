"Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчет продуктов — не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин", - цитирует Лунева Sport24.
Вчера, 27-го июля, московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" во 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1, забитыми мячами отличились: Гагнадзе, Майсторович, Нгамале и Воробьев. В 1-м туре подопечные Марцела Лички с таким же счетом победили на своем поле воронежский "Факел".
Голкипер Андрей Лунев присоединился к бело-голубым этим летом на правах свободного агента, в прошлом сезоне вратарь выступал за азербайджанский "Карабах", а ранее был игроком леверкузенского "Байера" и петербургского "Зенита".
Лунев: сейчас за аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги, насчет продуктов - не знаю
Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев высказался о жизни в столице России.
Фото: ФК "Динамо"