"Увидим вас в роли главного тренера? Надеюсь. В российском чемпионате? Думаю, что да", - приводят слова Слишковича СМИ.
Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля в апреле текущего года. С ним красно-белые ни разу не проигрывали в матчах РПЛ на завершающей стадии сезона, команда заняла пятое место в итоговой таблице, набрав 50 очков.
После окончания чемпионата руководство "Спартака" объявило о том, что с нового сезона главным тренером будет сербский специалист Деян Станкович, ожидалось, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе, но он решил уйти их клуба. Владимир посетил московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом" (3:1) в минувшую субботу.
Источник: "Спорт Экспресс"
Экс-тренер "Спартака" Слишкович не исключил, что может продолжить карьеру в РПЛ
Бывший врио главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович высказался по поводу продолжения тренерской карьеры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"