"Конечно, мы не довольны результатом игры. После игры нужен анализ проведенного матча. "Спартак" - хорошая команда, поэтому после перерыв не получилось играть как хотелось. Даже секунды не хочу терять на разговоры о судействе. Решения судьи поменяли исход игры, но это не нам решать", - цитирует Артигу "Чемпионат".
Сегодня, 28-го июля, подмосковные "Химки" на своем поле уступили московскому "Спартаку" во 2-м туре РПЛ со счётом 1:3, забитыми мячами отличились Барко, Угальде, Бабич и Магомедов. В 1-м тайме главный арбитр встречи отменил гол полузащитника хозяев Лукаса Веры после видеопросмотра, зафиксировав фол Антона Заболотного на Наиле Умярове. В компенсированное время первой полвины встречи в ворота "Химок" был назначен одиннадцатиметровый удар, который не смог реализовать Тео Бонгонда.
В 3-м туре команда Франка Артиги сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Главный тренер "Химок" Артига: решения судьи поменяли исход игры, но это не нам решать
Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" во 2-м туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Химки"