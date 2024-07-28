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Председатель совета директоров "Динамо": мы можем обыграть "Зенит", а потом проиграть команде с последнего места

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о конкурентах клуба в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"В этом сезоне главные конкуренты для "Динамо" - оставшиеся 15 клубов. Как показывает прошлый розыгрыш, мы можем обыграть "Зенит", а потом проиграть команде, которая идет на последнем месте", - цитирует Гафина Sport24.

В 1-м туре РПЛ московское "Динамо" на своем поле одержало победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1. Вчера, 27-го июля, подопечные Марцела Лички оказались сильнее московского "Локомотива" во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1). Напомним, что бело-голубые сыграют в одной группе Кубка России с махачкалинским "Динамо", московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов".

По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.

Динамо Дмитрий Гафин
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