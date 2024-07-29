"У нас очень хорошие отношения с клубом, но пока не обсуждали это. Уверен, что когда придет время, мы пообщаемся. Если я буду нужен "Ростову", то, конечно, останусь в команде. Если вдруг не буду показывать уровень, то будем искать варианты", - цитирует Байрамяна "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Хорен Байрамян провел за "Ростов" во всех турнирах 34 матча и отметился четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Байрамян выступал за "Ротор", казанский "Рубин" и "Волгарь". Полузащитник является игроком "Ростова" с лета 2011 года. Во 2-м туре команда Валерия Карпина на выезде одержала победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:1.
Полузащитник "Ростова" Байрамян - о своем контракте: если я буду нужен "Ростову", то, конечно, останусь в команде
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ФК "Ростов"