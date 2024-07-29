"Максим забивает, позиция для него комфортная, тем более что команда всегда в атаке находится. "Зенит" известен своим атакующим потенциалом, в коллектив влился без проблем, дальше будем смотреть, хотя результативность, конечно, впечатляет. Конечно, сожалею, что он ушёл в "Зенит", хотелось бы видеть его в "Локомотиве", но это футбол", - сказал Билялетдинов.
Максим Глушенков прошлый сезон провел в "Локомотиве", в составе которого стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 голевых передач. Этим летом креативный полузащитник, которому недавно исполнилось 25 лет, перешел в петербургский "Зенит". С игроком подписали долгосрочный контракт до лета 2028 года. В первых трех матчах за сине-бело-голубых Глушенков забил пять голов. В Суперкубке России против "Краснодара" россиянин оформил дубль, такую же результативность новичок петербуржцев показал в матче 1-го туре РПЛ с "Крыльями Советов", еще один гол на счету Глушенкова в недавней игре с казанским "Рубином".
Источник: ТАСС
Билялетдинов: сожалею, что Глушенков ушёл в "Зенит", хотелось бы видеть его в "Локомотиве"
Чемпион России в составе "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался по поводу полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"