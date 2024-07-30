"Структурно игра дисциплинированная, моментов было предостаточно, но главное, что сзади на ноль сыграли. Хорошо, что моменты есть. Организация игры в атаке говорит о том, что мы в принципе направление выбрали правильное, тут вопрос реализации. Знаете, говорят, что голы стоят хороших денег. Стараемся реализацию подправлять. Надеемся на то, что у нас и люди появятся качественные, которые эти моменты будут реализовывать", - приводит слова главного тренера "железнодорожников" "Матч ТВ".
Встреча между московским "Локомотивом" и "Ростовом" прошла 30 июля на стадионе красно-зелёных "РЖД Арена". Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поле. Автором единственного гола в матче стал 19-летний нападающий "Локомотива" Вадим Раков.
Следующим соперником "железнодорожников" в Кубке России станет "Оренбург" (игра состоится на Урале), а "Ростов" у себя дома примет подмосковные "Химки". Матчи 2-ого тура Кубка России запланированы на 13 августа.
Галактионов - после минимальной победы над "Ростовом": голы стоят хороших денег. Надеемся, что у нас появятся качественные люди
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов дал комментарий после победы своих подопечных над "Ростовом" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: "Матч ТВ"