"Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен", - приводит слова Ульянова "СЭ".
Ранее Ульянов на встрече с болельщиками сообщил, что клуб собирается увеличить сумму отступных в контракте 28-летнего вратаря. "Железнодорожники" купили голкипера у подмосковных "Химок" в январе 2023 года за 200 тыс. евро. За это время Лантратов провёл 52 матча в составе красно-зелёных (14 из них - на ноль) и пропустил 63 гола. Transfermarket оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Спортивный директор "Локомотива": будет переподписание контракта с Лантратовым
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов анонсировал подписание нового контракта с вратарём команды Ильёй Лантратовым.
Фото: "Матч ТВ"