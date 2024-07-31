"Видимо, "Рубин" считает, что Лисаковичу не хватает качеств, чтобы попасть в заявку на игры чемпионата и Кубка России. Ждем, ищем команду, посмотрим, что будет. Сомневаюсь, что получится аренда, так как у Лисаковича последний год контракта с "Рубином", так что, скорее всего, это будет полноценный трансфер", - приводит слова Живко "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" приобрёл Лисаковича у московского "Локомотива" в январе 2022 года за 1,2 млн евро. Последние полгода белорусский форвард провёл в аренде в "Балтике". В составе калининградского клуба 26-летний нападающий провёл в общей сложности 18 матчей (в среднем, 69 мин. за игру), в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.
Агент Лисаковича сообщил, что Виталий этим летом покинет "Рубин"
Томислав Живко, агент нападающего "Рубина" Виталия Лисаковича, сообщил, что футболист этим летом покинет казанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"