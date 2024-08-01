"Федя не только наш друг, но и уже один из самых опытных игроков ЦСКА. В первой команде с 2017 года. И как нападающий он сильный. Конечно, его будет не хватать нам", - сказал Дивеев.
Сегодня, 1 августа, московский ЦСКА официально объявил об уходе своего воспитанника Фёдора Чалова, который находился в структуре клуба 18 лет. Дебют форварда за основную команду состоялся в сезоне-2016/17. В составе армейцев Фёдор трижды становился серебряным призёром чемпионата и выиграл Кубок и Суперкубок России. За 263 матча нападающий забил 89 голов и сделал 47 голевых передач.
Россиянин подпишет с ПАОКом контракт на три года, по данным СМИ, ЦСКА получил за футболиста 3 миллиона евро при том, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 11 миллионов.
Источник: "Чемпионат"
Игрок ЦСКА Дивеев - об уходе Чалова в ПАОК: его будет не хватать нам
Защитник Игорь Дивеев прокомментировал уход нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: ЦСКА