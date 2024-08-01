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Игрок ЦСКА Дивеев - об уходе Чалова в ПАОК: его будет не хватать нам

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Защитник Игорь Дивеев прокомментировал уход нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: ЦСКА
"Федя не только наш друг, но и уже один из самых опытных игроков ЦСКА. В первой команде с 2017 года. И как нападающий он сильный. Конечно, его будет не хватать нам", - сказал Дивеев.

Сегодня, 1 августа, московский ЦСКА официально объявил об уходе своего воспитанника Фёдора Чалова, который находился в структуре клуба 18 лет. Дебют форварда за основную команду состоялся в сезоне-2016/17. В составе армейцев Фёдор трижды становился серебряным призёром чемпионата и выиграл Кубок и Суперкубок России. За 263 матча нападающий забил 89 голов и сделал 47 голевых передач.

Россиянин подпишет с ПАОКом контракт на три года, по данным СМИ, ЦСКА получил за футболиста 3 миллиона евро при том, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 11 миллионов.

Источник: "Чемпионат"

Федор Чалов ЦСКА ПАОК Российские трансферы Игорь Дивеев
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