"Рад, что вышел, что победили. Если бы проиграли, настроение было плохим. Дебют и победа идеальны", - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".
Напомним, Зелимхан Бакаев, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перешел в "Химки" в это летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Сегодня, 3 августа, вингер дебютировал за подмосковную команду, выйдя на замену на 74-й минуте матча 3-го тура РПЛ против казанского "Рубина" (3:2).
Новичок "Химок" Бакаев: дебют и победа идеальны
Вингер "Химок" Зелимхан Бакаев прокомментировал свой дебют за подмосковную команду в матче 3-го тура РПЛ против "Рубина" (3:2).
Фото: ФК "Химки"