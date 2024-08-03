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Новичок "Химок" Бакаев: дебют и победа идеальны

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Вингер "Химок" Зелимхан Бакаев прокомментировал свой дебют за подмосковную команду в матче 3-го тура РПЛ против "Рубина" (3:2).
Фото: ФК "Химки"
"Рад, что вышел, что победили. Если бы проиграли, настроение было плохим. Дебют и победа идеальны", - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".

Напомним, Зелимхан Бакаев, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перешел в "Химки" в это летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Сегодня, 3 августа, вингер дебютировал за подмосковную команду, выйдя на замену на 74-й минуте матча 3-го тура РПЛ против казанского "Рубина" (3:2).

Зелимхан Бакаев Химки Рубин
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