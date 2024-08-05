"Во что хочет играть Станкович? Мне пока тяжело понять, во что он играет, но мне очень понравилась команда в последних двух матчах. Думаю, через тура три-четыре будет понятно, во что играет Станкович и есть ли свой рисунок игры", - цитирует Давыдова "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом нового сезона РПЛ. В первых трех матчах под управлением экс-наставника "Ференцвароша", "Сампдории" и "Црвены Звезды" красно-белые потерпели 1 поражение и 2 раза одержали победу.
В матче 1-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2). Игра 2-го тура Премьер-лиги с "Химками" завершилась уверенной победой (3:1), а в 1-м матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" разгромил в московском дерби "Динамо" (3:0). В 3-м туре РПЛ подопечные Станковича примут "Крылья Советов". Игра пройдет в понедельник, 5-го августа.
Давыдов: пока трудно понять, во что хочет играть Станкович в "Спартаке"
Экс-форвард "Спартака" Денис Давыдов поделился впечатлением от игры красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.
Фото: "СЭ"