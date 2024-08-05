- Есть ли какой-то секрет в том, что я выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл? Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно. Надеюсь, что удастся продолжить традицию со "Спартаком". Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре. "Спартак" - самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать, - передаёт слова Барко пресс-служба "Спартака".
25-летний аргентинский атакующий хавбек Эсекьель Барко перешёл в московский "Спартак" в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 14 миллионов евро. В двух матчах за красно-белых во всех турнирах футболист отметился одним голом, который был забит прямым ударом со штрафного.
Соболев «Спартаку» не нужен – теперь есть Барко. Гол-шедевр дебютанта помог Станковичу не оконфузиться и с «Химками»
Барко: "Спартак" - самый главный клуб в стране. Моя основная цель - стать чемпионами
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко рассказал о своих целях в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"