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Агент: трансфер Жорже Фернандеша в "Спартак" возможен. Уверен, что сделка состоится

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Секу Траоре, агент защитника "Витории Гимарайнш" Жорже Фернандеша, высказался о возможном трансфере своего клиента в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Да, переход Жорже Фернандеша в "Спартак" возможен. Клуб заинтересован, и мы ведём переговоры. Я уверен, что сделка состоится", - приводит слова Траоре "Чемпионат".

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему центральному защитнику Жорже Фернандешу со стороны московского "Спартака". Сайт Transfermarkt оценивает стоимость португальского защитника в 2.5 миллиона евро. Фернандеш перешел в "Виторию Гимарайнш" из "Порту" летом 2020-го года.

Контракт защитника с его нынешним клубом рассчитан до лета следующего года. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 29-ти матчах чемпионата Португалии, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Жорже Фернандеш Витория Спартак Российские трансферы
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