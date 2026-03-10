Футболист "Спартака" рассказал, можно ли сравнить красно-белых с "Барселоной"

- Как и "Барселона", мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата.
Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить её, - приводит слова Солари "Чемпионат".
С января текущего года главным тренером московского "Спартака" является Хуан Карседо, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.
По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов. Столичный клуб уступил московскому "Динамо" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:5.