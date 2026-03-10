Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Футболист "Спартака" рассказал, можно ли сравнить красно-белых с "Барселоной"

Вингер московского "Спартака" Пабло Солари ответил на сравнение команды с "Барселоной".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Солари, "Спартак", как и "Барселона", любит атаковать и хочет продолжать это делать.

- Как и "Барселона", мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата.

Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить её, - приводит слова Солари "Чемпионат".

С января текущего года главным тренером московского "Спартака" является Хуан Карседо, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.

По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов. Столичный клуб уступил московскому "Динамо" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:5.

