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Президент махачкалинского "Динамо": Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о планах усиления команды.
Фото: Чемпионат.com
"Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить", - цитирует Гаджиева Metaratings.

Текущий сезон стал для махачкалинского "Динамо" дебютным в российской Премьер-лиге. После трех сыгранных туров команда из Дагестана набрала 2 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе новичка пока нет ни одной победы (две ничьи и одно поражение).

Гаджи Гаджиев Динамо Мх Криштиану Роналду
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