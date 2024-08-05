"Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить", - цитирует Гаджиева Metaratings.
Текущий сезон стал для махачкалинского "Динамо" дебютным в российской Премьер-лиге. После трех сыгранных туров команда из Дагестана набрала 2 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе новичка пока нет ни одной победы (две ничьи и одно поражение).
Президент махачкалинского "Динамо": Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о планах усиления команды.
Фото: Чемпионат.com