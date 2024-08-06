"Это мой первый дубль в профессиональной карьере. Даже на тренировках я столько не забиваю. Но последнюю неделю на тренировках у меня стало залетать больше, чем до этого. Это все заметили. И я почувствовал, что это обязательно перейдет в игру. Так оно и произошло. Но в обоих мячах моего участия было не так много: рывок, выпрыгивание - гол", - заявил Ньямси.
"Локомотив" одержал разгромную победу над "Ахматом" (5:0) в матче 3-го тура РПЛ. 2 из 5-ти голов "железнодорожников" в матче записал на свой счет французский центральный защитник Жерзино Ньямси. В обоих случаях ему ассистировал 19-летний полузащитник Алексей Батраков.
Жерзино Ньямси присоединился к "Локомотиву" в феврале 2024-го года. Сумма его перехода из французского "Страсбура" составила 3.5 миллиона евро.
Защитник "Локомотива" Ньямси - о голах "Ахмату": это мой первый дубль в профессиональной карьере
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси прокомментировал два своих забитых мяча в игре 3-го тура РПЛ против "Ахмата" (5:0).
Фото: ФК "Локомотив"