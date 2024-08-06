"Мне кажется, он подойдёт системе Осинькина, потому что он неординарный игрок, который умеет обыгрывать один в один и хорош в нападении. Я думаю, что "Крыльям Советов" не хватает именно такого футболиста, но Олейникову нужно ещё влиться в новую команду", - сказал Гришин.
Нападающий Иван Олейников является воспитанником ЦСКА, футболист играл в дубле под руководством Александра Гришина. Форвард играл на правах аренды в воронежском "Факеле", потом перешел в ярославский "Шинник". Затем Ивана продали "Чайке", а в 2022 году игрок оказался в грозненском "Ахмате". Вчера, 5 августа, стало известно о трансфере Олейникова в самарские "Крылья Советов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1,3 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Гришин: Иван Олейников подойдёт системе Осинькина в "Крыльях Советов"
Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу перехода нападающего Ивана Олейникова в "Крылья Советов" из "Ахмата".
Фото: "Чемпионат"