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Гришин: Иван Олейников подойдёт системе Осинькина в "Крыльях Советов"

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Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу перехода нападающего Ивана Олейникова в "Крылья Советов" из "Ахмата".
Фото: "Чемпионат"
"Мне кажется, он подойдёт системе Осинькина, потому что он неординарный игрок, который умеет обыгрывать один в один и хорош в нападении. Я думаю, что "Крыльям Советов" не хватает именно такого футболиста, но Олейникову нужно ещё влиться в новую команду", - сказал Гришин.

Нападающий Иван Олейников является воспитанником ЦСКА, футболист играл в дубле под руководством Александра Гришина. Форвард играл на правах аренды в воронежском "Факеле", потом перешел в ярославский "Шинник". Затем Ивана продали "Чайке", а в 2022 году игрок оказался в грозненском "Ахмате". Вчера, 5 августа, стало известно о трансфере Олейникова в самарские "Крылья Советов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1,3 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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