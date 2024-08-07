Сообщается, что между клубами, скорее всего, будет заключено арендное соглашение.
"Краснодар" выкупил Эктова у "Оренбурга" летом 2023 года за 800 тыс. евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 700 тыс. евро.
Всего на счету защитника 21 матч в составе "быков" (в среднем, 34,2 мин. за игру), в которых он отметился тремя результативными передачами.
Источник: защитник "Краснодара" Александр Эктов перейдёт в "Пари НН"
По информации СМИ, 28-летний правый защитник "Краснодара" Александр Эктов перейдёт в "Пари НН".
Фото: "Матч ТВ"