"Отсутствие Квинси Промеса и Александра Соболева не сказывается на игре, наоборот, команда выглядит даже лучше по всем компонентам. "Спартак" однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне. Главное - уже есть ресурсы для решения определённых задач, а Станкович не готов на этом останавливаться и ждёт новые трансферы", - сказал Бубнов.
Напомним, руководство "Спартака" приняло решение отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с первой команды. По информации СМИ, такое решение было принято после того, как между футболистом и главным тренером Деяном Станковичем состоялся разговор, в котором Александр признался, что его мысли заняты потенциальным переходом в "Зенит". Этот трансфер так и не состоялся. Форвард успел сыграть неполный матч 1-го тура с "Оренбургом" (0:2).
С Квинси Промесом московскому клубу пришлось расстаться из-за его проблем с законом. Голландец физически не может присутствовать в России и играть за команду. Этим летом его контракт истёк и "Спартак" официально объявил об уходе нападающего.
После трех туров РПЛ спартаковцы набрали 6 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице. В 4-м туре подопечные Деяна Станковича примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: Sportbox
Бубнов: без Промеса и Соболева "Спартак" выглядит даже лучше по всем компонентам
Бывший игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру красно-белых без Александра Соболева и Квинси Промеса в составе.
Фото: ФК "Спартак"