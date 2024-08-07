Представитель игрока "Спартака" Медины прокомментировал информацию о возможной продаже игрока

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Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющей интересы полузащитника "Спартака" Хесуса Медины, отреагировал на информацию о возможной продаже игрока.
Фото: ФК "Спартак"
По информации компании, главный тренер красно-белых Деян Станкович высоко оценивает работу Медины на тренировках. Хинчагов добавил, что его клиент максимально заряжен и хочет бороться за место в стартовом составе.

"Что касается стратегических планов "Спартака" по усилению, количества мест на легионеров, то это сугубо внутреннее дело клуба, и нам не хочется заниматься демагогией. Это естественные процессы, и нам кажется неуместным комментировать чужую работу", - сказал Марат Хинчагов.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб рассматривает варианты с продажей Хесуса Медины, а также еще двоих футболистов, чтобы освободить места для новых легионеров в заявке на сезон.

По последней информации, красно-белые сделали предложение "Галатасараю" в размере 22 миллионов евро за двоих игроков - левого защитника Деррика Кена и вингера Керема Артюркоглу.

Источник: "Чемпионат"

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