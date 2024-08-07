Данная сумма составит половину заработной платы 20-летнего футболиста. Другую половину будет выплачивать московский клуб.
26 июля стало известно о том, что "Спартак" выкупил у екатеринбургского "Урала" 20-летнего полузащитника молодёжной сборной России за 2,5 млн евро. При этом, согласно данным интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 700 тыс. евро. 7 августа Дмитриев был отдан в аренду до конца сезона-2024/25 в самарские "Крылья Советов".
Источник: Sport24
Sport24: "Крылья Советов" будут платить арендованному у "Спартака" Дмитриеву 1,5 млн рублей в месяц
По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" будут платить арендованному у московского "Спартака" Игорю Дмитриеву 1,5 млн рублей в месяц.
Фото: ФК "Урал"