Тренер Айткулов покинул "Оренбург"

Ассистент тренера Ильшат Айткулов покинул "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"
"Благодарим за профессионализм и преданность, ЛЕГЕНДА!", - написано в Telegram-канале "Оренбурга".

Ильшат Айткулов в разное время являлся игроком, ассистентом и главным тренером "Оренбурга". Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

На данный момент "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

