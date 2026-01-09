Защитник "Зенита" близок к переходу во "Флуминенсе" - источник

Переговоры между "Зенитом" и бразильским "Флуминенсе" по трансферу защитника Нино вышли на завершающую стадию.
Фото: ФК "Зенит"
Сделка близка к оформлению, однако сторонам еще предстоит согласовать отдельные организационные детали. Как сообщает журналист Александр Вилелла, вероятность перехода футболиста оценивается почти в стопроцентную. Основные условия уже согласованы, и сейчас клубы обсуждают лишь технические моменты.

Ключевым вопросом остается срок, в который защитник должен присоединиться к бразильской команде. "Флуминенсе" рассчитывает получить игрока уже в январе, а "Зенит", в свою очередь, заинтересован в том, чтобы Нино остался в команде до завершения текущего сезона в России.

Нино играет за "Зенит" с января 2024 года. В этом сезоне он набрал два результативных действия в 17 матчах.

