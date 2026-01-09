"На данный момент ничего не знаю по "Локомотиву". Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в "Крыльях Советов" и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет", - сказал Раков "Спорт-Экспресс".
Вадим Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение "Локомотива" с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.
Раков рассказал, обсуждал ли с ним "Локомотив" новый контракт
Вадим Раков высказался о ситуации вокруг нового контракта с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"