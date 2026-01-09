Игрок "Локо" Раков ответил, может ли он перейти в "Спартак" или "Зенит"

"Есть ли внутренний запрет на переход в "Спартак" или "Зенит"? Такого у меня нет. Просто стараюсь хорошо показывать себя там, где я нахожусь", - сказал Раков "Спорт-Экспресс".
На данный момент российский футболист на правах аренды из "Локомотива" выступает за самарские "Крылья Советов". В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи. Соглашение Ракова с "Локомотивом" действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Фото: ФК "Крылья Советов"