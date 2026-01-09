Экс-игрок "Локо" рассказал, какой чемпионат подошел бы Батракову

"Он быстрый, техничный футболист. Тренеры любят таких ребят. Ему бы в легкую подошел любой чемпионат из топ-5", - сказал Денисов "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Бывший игрок "Локомотива" Виталий Денисов, рассказал какой чемпионат подошел бы Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"