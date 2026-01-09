Корнеев - о переходе Жерсона: отличная новость для "Зенита"

"Переход бразильца в "Крузейро" - отличная новость для петербургского клуба. Жерсон со своей ментальностью и характером напоминал кость застрявшую в горле "Зенита". Учитывая, как он играл и какой вклад вносил в игру сине-бело-голубых, его уход не является потерей. Скатертью ему дорога!", - сказал Корнеев "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что 10 января Жерсон пройдет медицинское обследование перед переходом в "Крузейро".
Бразильский игрок перешел в петербургский "Зенит" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 15 матчей и забил 2 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость Жерсона по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Бывший игрок "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о переходе Жерсона в "Крузейро".
