"Мне кажется, что на расслабленную голову намного легче играть. Роналдиньо и Роналдо Зубастик не вылезали из ночных клубов, кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили, делали, что хотели. Понятно, что таких единицы, но мне скорее нужен секс, после этого я выйду и буду обыгрывать, забивать. Окрыляет", - сказал Царукян.
Валерий Царукян перешел в "Пари НН" из владикавказской "Алании" в январе этого года. Во второй половине сезона-2023/2024 на счету Царукяна 5 матчей и ни одного результативного действия за нижегородскую команду, на старте текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги полузащитник забил один мяч в трех играх. Клуб из Нижнего Новгорода после трех сыгранных туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Пари НН Царукян": мне скорее нужен секс перед матчами, я выйду и буду забивать
Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян высказался на тему влияния секса на эффективность в футбольных матчах.
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