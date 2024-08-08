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Игрок "Пари НН Царукян": мне скорее нужен секс перед матчами, я выйду и буду забивать

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Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян высказался на тему влияния секса на эффективность в футбольных матчах.
Фото: Fotolia / halk24
"Мне кажется, что на расслабленную голову намного легче играть. Роналдиньо и Роналдо Зубастик не вылезали из ночных клубов, кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили, делали, что хотели. Понятно, что таких единицы, но мне скорее нужен секс, после этого я выйду и буду обыгрывать, забивать. Окрыляет", - сказал Царукян.

Валерий Царукян перешел в "Пари НН" из владикавказской "Алании" в январе этого года. Во второй половине сезона-2023/2024 на счету Царукяна 5 матчей и ни одного результативного действия за нижегородскую команду, на старте текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги полузащитник забил один мяч в трех играх. Клуб из Нижнего Новгорода после трех сыгранных туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Царукян
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