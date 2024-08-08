"Думаю, 99,9% вероятность, что "Зенит" станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока "Зенит" выглядит сильнее всех остальных", - сказал Жирков.
Последние шесть сезонов сине-бело-голубые неизменно завоевывали золотые медали российского чемпионата. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Зенит" выдал лучший старт в российском футболе по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Сергея Семака забила в ворота соперника 13 голов, при этом не пропустив ни одного.
В турнирной таблице РПЛ петербуржцы идут на первом месте с 9-ю набранными очками. С таким же количеством баллов на второй строчке расположилось московское "Динамо". Встреча лидеров старта сезона пройдет 10 августа на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, начало матча - 17:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков: думаю, 99,9% вероятность, что "Зенит" станет чемпионом России
Бывший игрок ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков оценил шансы сине-бело-голубых на очередное чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"