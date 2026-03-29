"Ахмат" объявил состав на матч против "Алании"

"Ахмат" объявил стартовый состав на товарищеский матч против "Алании".

Фото: ФК "Ахмат"

"Ахмат": Ульянов, Сидоров, Ндонг, Заре, Хлусевич, Келиано, Исмаэл, Царукян, Жемалетдинов, Касинтура, Мансилья.



Встреча между грозненским "Ахматом" и владикавказской "Аланией" состоится сегодня, 29 марта. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в закрытом режиме, трансляция не запланирована.



На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Алания" располагается на первой строчке в группе Серебро Второй Лиги А.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Алания