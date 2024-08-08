- О Дзюбе как об игроке смысла говорить уже нет. Сможет ли он добиться успеха на тренерском мостике? Дзюба может стать неплохим тренером, но для этого нужно желание самого Артема. Не уверен, что ему это интересно. Думаю, Дзюбе интереснее быть шоуменом, чем футбольным тренером.
Напомним, этим летом 35-летний нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в связи с истечением срока контракта. Игрок до сих пор находится без клуба. 22 августа футболисту исполнится 36 лет.
В прошлом сезоне воспитанник Академии столичного "Спартака" принял участие в 21 матче российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами на своих партнеров. Также форвард отдал один голевой ассист в пяти играх за "железнодорожников" Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: о Дзюбе как об игроке смысла говорить уже нет. Ему интереснее быть шоуменом
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы, который находится сейчас в статусе свободного агента.
Фото: ТАСС