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Бывший инвестор "Черноморца" рассказал, сколько денег вложил в клуб за три года

Бывший председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев рассказал, сколько средств вложил в новороссийский клуб.
Фото: ФК "Черноморец"
"За прошедшие три года наша компания потратила на клуб 2 млрд рублей. Общий вклад в спорт Новороссийска — 3,3 млрд", - написал Шишкарев в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее Сергей Шишкарев принял решение прекратить финансирование новороссийского "Черноморца". Бизнесмен рассказал, что руководство клуба пыталось организовать договорной матч в финальном туре Первой Лиги с "Сочи".

По итогам сезона новороссийцы заняли третье место в турнирной таблице Первой Лиги, однако не участвовали в переходных матчах, так как не получили лицензию для участия в РПЛ.

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