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Осинькин оценил шансы сборной России на победу в матче с Нигерией

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил шансы национальной команды России на победу в матче со сборной Нигерии.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У нас не так много матчей с по-настоящему хорошими соперниками. По памяти — это Сербия и Камерун. Понимаю, что некоторые лидеры не приехали. Но Нигерия — это команда, у которой всегда много звёзд. Будут индивидуально сильные футболисты, но у нас есть шансы выиграть", - цитирует Осинькина "Чемпионат".

Напомним, что товарищеский матч национальной команды России со сборной Нигерии стартовал в 20:00 по московскому времени, встреча проходит в "Лужниках", после 10 сыгранных минут счет 0:0.

В марте команда Валерия Карпина одержала две сухие победы в товарищеских встречах: над Замбией (5:0) и Гренадой (5:0). Также в июне сборная России сыграет на выезде с Белоруссией. Сообщалось, что осенью Россия может провести домашний товарищеский матч с Уругваем.

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