"У "Спартака" есть определенный толчок в игре и прогресс. Появились какие-то нестандартные действия. Будем дальше смотреть и переживать", - сказал Парфенов.
После трех туров московский "Спартак" набрал 6 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича сначала проиграли "Оренбургу" (0:2), а потом реабилитировались в матчах с "Химками" (3:1) и "Крыльями Советов" (3:0). В 4-м туре красно-белые примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: "Чемпионат"
Парфенов: у "Спартака" есть определенный толчок в игре и прогресс
Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов оценил игру "Спартака" на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"