"Как принимали решение о пенальтисте? Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему-то подошёл бить другой человек. Кто должен был? Не знаю", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
Сегодня, 10-го августа, петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственным забитым мячом отметился Максим Глушенкова, для которого этот гол стал седьмым в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
На 85-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды Сергея Семака. Муми Нгамалё не смог реализовать удар - голкипер Евгений Латышонок отбил мяч.
Тюкавин: все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему-то подошёл бить другой человек
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о Муми Нгамалё, который не смог реализовать пенальти.
Фото: ФК "Динамо"