Российская премьер-лига

Оренбург
12:30
Крылья СоветовНе начат
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

Уфа
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Экс-игрок "Зенита" Халк помог потушить пожар в доме бывшего одноклубника - источник

Бывший нападающий "Зенита" Халк помог потушить пожар в доме своего экс-партнёра по "Атлетико Минейро" Алана Франко.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Globo. Возгорание произошло в сауне дома Франко в тот момент, когда футболист находился на матче своей команды. После звонка супруги игрока жена Халка сообщила о случившемся бразильскому форварду.

По информации источника, экс-футболист петербургского клуба быстро приехал к дому, взял шланг и вместе с соседями сумел сдержать распространение огня до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Халк подписал контракт с "Флуминенсе". С 2012 по 2016 год футболист выступал за "Зенит".

