Об этом сообщает Globo. Возгорание произошло в сауне дома Франко в тот момент, когда футболист находился на матче своей команды. После звонка супруги игрока жена Халка сообщила о случившемся бразильскому форварду.
По информации источника, экс-футболист петербургского клуба быстро приехал к дому, взял шланг и вместе с соседями сумел сдержать распространение огня до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что Халк подписал контракт с "Флуминенсе". С 2012 по 2016 год футболист выступал за "Зенит".
Экс-игрок "Зенита" Халк помог потушить пожар в доме бывшего одноклубника - источник
Бывший нападающий "Зенита" Халк помог потушить пожар в доме своего экс-партнёра по "Атлетико Минейро" Алана Франко.
Фото: ФК "Зенит"