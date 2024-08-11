"Динамо" Махачкала — молодцы, очень хорошо бьются. Даже в раздевалке после матча сказали, что с такой игрой они точно останутся в Премьер-Лиге", - цитирует слова Сулейманова "Чемпионат" .
Напомним, что вчера "Локомотив" в рамках 4 тура Российской Премьер-Лиги в домашней встрече обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0. Забитыми голами в составе "железнодорожников" отметились Илья Самошников и Евгений Морозов.
На данный момент "Локомотив" занимает 3 строчку в турнирной таблице с 9 набранными очками, а махачкалинское "Динамо" - 13 место с 2 набранными баллами.
Тимур Сулейманов - о махачкалинском "Динамо": с такой игрой они точно останутся в Премьер-Лиге
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал игру махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"