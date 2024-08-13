Председатель ЭСК РФС Каманцев: очень рады заполучить Орсато

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, как будет работать Даниэле Орсато, который 13 августа был включён в состав ЭСК.

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13 августа на официальном сайте Российского футбольного союза опубликовали сообщение о включении 48-летнего итальянского арбитра Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии. Обслуживанием футбольных матчей он начал в 17-летнем возрасте. Чемпионат Европы 2024 года стал для итальянца последним турнирном, где он отработал в качестве главного судьи. Среди самых статусных матчей, на которые он получал назначения - финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 "ПСЖ" - "Бавария" и полуфинал чемпионата мира 2022 года Аргентина - Хорватия. "Даниэле Орсато будет взаимодействовать, как и все остальные эксперты, — либо голосование, либо онлайн. Очень рады, что удалось его заполучить. Как только закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Стандартно у нас договорённости и контракты на один сезон. Даниэле будет участвовать с текущего тура в работе с нами. Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы", - приводит слова Каманцева "Чемпионат" 13 августа на официальном сайте Российского футбольного союза опубликовали сообщение о включении 48-летнего итальянского арбитра Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии. Обслуживанием футбольных матчей он начал в 17-летнем возрасте. Чемпионат Европы 2024 года стал для итальянца последним турнирном, где он отработал в качестве главного судьи. Среди самых статусных матчей, на которые он получал назначения - финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 "ПСЖ" - "Бавария" и полуфинал чемпионата мира 2022 года Аргентина - Хорватия.