Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
17:30
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:00
ХимкиНе начат

Председатель ЭСК РФС Каманцев: очень рады заполучить Орсато

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, как будет работать Даниэле Орсато, который 13 августа был включён в состав ЭСК.
Фото: Getty Images
"Даниэле Орсато будет взаимодействовать, как и все остальные эксперты, — либо голосование, либо онлайн. Очень рады, что удалось его заполучить. Как только закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Стандартно у нас договорённости и контракты на один сезон. Даниэле будет участвовать с текущего тура в работе с нами. Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы", - приводит слова Каманцева "Чемпионат".

13 августа на официальном сайте Российского футбольного союза опубликовали сообщение о включении 48-летнего итальянского арбитра Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии. Обслуживанием футбольных матчей он начал в 17-летнем возрасте. Чемпионат Европы 2024 года стал для итальянца последним турнирном, где он отработал в качестве главного судьи. Среди самых статусных матчей, на которые он получал назначения - финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 "ПСЖ" - "Бавария" и полуфинал чемпионата мира 2022 года Аргентина - Хорватия.

Павел Каманцев Даниэле Орсато РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится