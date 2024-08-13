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Лапочкин - о том, почему иностранные судьи соглашаются работать в ЭСК РФС: легкие деньги

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин объяснил, почему иностранные судьи соглашаются работать в экспертно?судейской комиссии Российского футбольного союза.
Фото: "РИА Новости"
"Легкие деньги. Почему нет? Люди сидят дома, им присылают клипы, они смотрят и принимают решение. Они не несут за это никакой ответственности, просто высказывают мнение. Поэтому так легко все и соглашаются", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Ранее 13 августа Российский футбольный союз объявил, что экспертно?судейская комиссия пополнилась известным итальянским арбитром Даниэле Орсато, который после чемпионата Европы 2024 года завершил карьеру футбольного судьи. Помимо Орсато, в состав ЭСК РФС входят такие известные иностранные рефери, как Джюнейт Чакыр (Турция), Равшан Ирматов (Узбекистан), Нестор Питана (Аргентина).

Сергей Лапочкин Даниэле Орсато РФС Судейство Равшан Ирматов
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