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Кучаев: как объяснить, что у "Ростова" получаются два разных тайма? Истощается запас сил

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Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался об интенсивной игре южан.
Фото: ФК "Ростов"
"Как объяснить, что у "Ростова" получаются два разных тайма в двух матчах подряд? Мы достаточно интенсивно стараемся играть, поэтому, конечно, во втором тайме запас сил истощается, становится немного тяжелее", - цитирует Кучаева "РБ Спорт".

Напомним, что полузащитник Константин Кучаев перешел в "Ростов" из "Пари НН" этим летом на правах свободного агента. Полузащитник провел за южан во всех турнирах четыре матча и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2 миллиона евро.

Вчера, 13-го августа, команда Валерия Карпина одержала победу над подмосковными "Химками" во 2-м туре группового этапа Кубка России со счетом 3:1. После 4-х сыгранных туров южане занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 5 очков.

Ростов Константин Кучаев
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