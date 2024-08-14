"Ваня Обляков - мой любимый игрок в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что [justify]Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прет", - сказал Генич.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в текущем сезоне забил два гола и сделал одну голевую передачу в четырех играх Российской Премьер-Лиги. Глушенков, выступающий за "Зенит", в рамках РПЛ забил семь мячей и сделал один ассист, а также отметился дублем в матче за Суперкубок России против "Краснодара" (4:2). В прошлом сезоне Максим играл за "Локомотив", в составе которого стал лучшим бомбардиром лиги, сделав 16 голевых пасов.
Источник: "РБ Спорт"
Генич: Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Глушенкову
Футбольный комментатор Константин Генич назвал своего любимого игрока в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ЦСКА