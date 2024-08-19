Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
Рубин1 тайм
Динамо Мх
20:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
19:30
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
КомоНе начат

"СЭ": Глушенков оплатил все штрафы за нарушения ПДД

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков не имеет задолженностей за нарушение правил дорожного движения.
Фото: Алексей Даничев / "РИА Новости"
Сообщается, что 25-летний футболист за последний год получил 100 штрафов на общую сумму в 100,5 тыс. рублей. Все выписанные штрафы были погашены атакующим полузащитником сборной России.

Максим Глушенков был выкуплен петербургским "Зенитом" у московского "Локомотива" этим летом за 6,3 млн евро. В настоящее время футболист с 7 забитыми голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Источник: "СЭ"

Максим Глушенков Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится