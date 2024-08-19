Сообщается, что 25-летний футболист за последний год получил 100 штрафов на общую сумму в 100,5 тыс. рублей. Все выписанные штрафы были погашены атакующим полузащитником сборной России.
Максим Глушенков был выкуплен петербургским "Зенитом" у московского "Локомотива" этим летом за 6,3 млн евро. В настоящее время футболист с 7 забитыми голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Глушенков оплатил все штрафы за нарушения ПДД
По информации СМИ, полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков не имеет задолженностей за нарушение правил дорожного движения.
Фото: Алексей Даничев / "РИА Новости"