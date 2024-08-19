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Мостовой: Онугха в сборной России - это что? И зачем? На матчи со "сборными отелей" можно нас вызвать

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал вызов в сборную России на матчи со сборными Вьетнама и Таиланда форварда "Вайле" Германа Онугха.
Фото: "Матч ТВ"
"Вызов Онугха в сборную - это что? И зачем? В том плане, что сборная России играет со "сборными отелей", а вызывают парня, которому нужно лететь из Дании не пойми куда. На такие матчи можно вообще везти юношей, можно нас пригласить сыграть", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сборная России примет участие в товарищеском турнире, в Ханое, где проведет два товарищеских матча 5-го и 7-го сентября. Соперниками сборной России станут национальные команды Вьетнама и Таиланда. В расширенный список национальной сборной был включен форвард датского "Вайле" Герман Онугха.

В 5-ти турах чемпионата Дании Герман Онугха записал на свой счет 3 забитых мяча. "Вайле" занимает последнее место в турнирной таблице своего чемпионата. Команда еще не набрала ни одного очка.

Александр Мостовой Герман Онугха Сборная России Сборная Таиланда Сборная Вьетнама
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