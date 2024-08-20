"У меня и правда большое имя. Состоит из большого количества букв. Меня зовут Мохаммаджавад, а фамилия — Хоссейннежад. Но меня можно просто называть Джавад", - цитирует полузащитника "Матч ТВ".
Полузащитник сборной Ирана Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан перешел в махачкалинское "Динамо" из иранского "Сепахана" этим летом за 900 тысяч евро. Вчера, 19-го августа, махачкалинское "Динамо" одержало домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 5-го тура чемпионата России со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Джавад.
В следующем туре РПЛ махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с казанским "Рубином". После 5-ти сыгранных туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 5-ю набранными очками.
Хоссейннежадмахаленколай: меня можно называть просто Джавад
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан рассказал о своем имени.
Фото: "Динамо Махачкала"