Матчи Скрыть

Гришин считает, что ЦСКА не способен бороться за чемпионство в этом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу перспектив "армейцев" побороться за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
"Честно говоря, ЦСКА в этом сезоне не способен конкурировать за чемпионский титул", - цитирует слова Гришина "Чемпионат".

Напомним, что в рамках 5 тура Российской Премьер-Лиги "армейцы" уступили "Локомотиву" со счетом 0:1. Автором единственного мяча стал Наир Тикнизян.

На данный момент ЦСКА занимает 7 позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в 5 встречах.

Александр Гришин ЦСКА Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится