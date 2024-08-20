"Честно говоря, ЦСКА в этом сезоне не способен конкурировать за чемпионский титул", - цитирует слова Гришина "Чемпионат".
Напомним, что в рамках 5 тура Российской Премьер-Лиги "армейцы" уступили "Локомотиву" со счетом 0:1. Автором единственного мяча стал Наир Тикнизян.
На данный момент ЦСКА занимает 7 позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в 5 встречах.
Гришин считает, что ЦСКА не способен бороться за чемпионство в этом сезоне
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу перспектив "армейцев" побороться за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА